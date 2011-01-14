Спирзаводы Винницкой области сократили выпуск спирта на 21% - до 3,5 млн. дал

В январе-декабре 2010 года спиртовые заводы Винницкой области произвели 3,511 млн. дал спирта, что на 20,98%, или на 0,932 млн. дал, меньше, чем в январе-декабре 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

По его словам, спад производства спирта вызван дефицитом сырья.

В декабре 2010 г. по сравнению с ноябрем 2010 г. производство спирта предприятиями Винницкой области увеличилось на 24%, или на 107 тыс. дал., – до 338,8 тыс. дал., а по сравнению с декабрем 2009 года - сократилось на 26,87%, или 124,5 тыс. дал.

Справка УНИАН. В Винницкой области действуют 12 спиртовых заводов, которые являются отдельными производственными подразделениями государственного концерна "Укрспирт".