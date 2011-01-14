ВР приняла закон относительно деятельности садоводческих обществ и дачных кооперативов

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно деятельности садоводческих обществ и дачных кооперативов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого решения проголосовали 329 народных депутатов из 418, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что к землям общего пользования садоводческих обществ относятся земельные участки, занятые защитными полосами, дорогами, проездами, зданиями и сооружениями общего пользования.

Земли общего пользования садоводческих обществ безвозмездно передаются ему в собственность по ходатайству высшего органа управления общества к соответствующему органу исполнительной власти или органу местного самоуправления на основании технической документации по землеустройству относительно составления документов, удостоверяющей право на земельный участок.

Земли общего пользования дачного кооператива безвозмездно передаются ему в собственность по ходатайству высшего органа управления кооператива к соответствующему органу исполнительной власти или органу местного самоуправления на основании технической документации по землеустройству относительно составления документов, удостоверяющей право на земельный участок.

К землям общего пользования дачного кооператива относятся земельные участки, занятые защитными полосами, дорогами, проездами, зданиями и сооружениями общего пользования.

Земли общего пользования дачного кооператива безвозмездно передаются ему в собственность из земель государственной или коммунальной собственности в соответствии с законом.