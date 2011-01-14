Львовский хлебзавод №1 расширил производственные мощности

ПП "Львовский хлебзавод №1" «Концерна Хлибпром» запустил дополнительную производственную линию.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что универсальная линия «Gostol-Gopan» (Словения) позволила предприятию увеличить производительность на 15%. При этом благодаря механизации производства сократился объем ручной работы – линию обслуживают всего четверо работников.

Особенность линии в том, что она может выпекать и пшеничные, и ржано-пшеничные, и заварные сорта хлеба. Мощность оборудования – 600 кг хлеба в час.

В проект внедрения линии «Концерном Хлибпром» было инвестировано 240 тыс. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Концерн Хлибпром» является одним из крупнейших производителей хлеба в Украине с долей рынка 8%. Основная деятельность - производство и продажа хлеба, замороженных и кондитерских изделий через розничные сети и собственные магазины. ТМ компании – «Хлибна хата» и «Наминайко».