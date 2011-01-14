Завтра в Украине, кроме востока и Крыма, - мокрый снег и дождь

Завтра ночью в западных областях, днем в Украине, кроме восточных областей и Крыма, ожидается мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед.

В Украине местами туман, на дорогах, кроме юга, местами гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем в западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла, днем в западной и южной частях 2-7° тепла; в восточных областях и на севере Левобережья ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киевской области в субботу ночью без существенных осадков, днем мокрый снег и дождь, слабый гололед, кое-где налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.