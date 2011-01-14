Минеральные удобрения всех видов за год выросли в цене на 40% - УАК

Минеральные удобрения всех видов резко возросли в цене, в среднем на 15% по отношению к ноябрю, и на 40% от уровня цен в январе 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в аналитическом департаменте Украинской аграрной конфедерации (УАК).

В УАК отмечают, что стоимость отечественной аммиачной селитры достигла 3000-3100 грн./т (с НДС) и по отношению к ноябрю возросла на 25%. «Подорожание связано с ажиотажем на внешних рынках и ограничением предложения на внутреннем. Потому что украинские заводы дозагружают производственные мощности после простоев и ориентируются, как правило, на экспорт», - сказали в УАК. Так, за десять месяцев 2010 года экспорт нитрата аммония увеличился на 30%, и в основном за счет поставок в осенний период.

Несмотря на увеличение доли экспорта, украинская аммиачная селитра остается продуктом внутреннего потребления. За последний год украинский рынок нитрата аммония возрос на 15%, до 1,3 млн. т, в котором доля импорта составила 27% (за десять месяцев, согласно информации “Хим-Эксперт”).

Если говорить о российской селитре, то ее поставки, скорее всего, не сократятся, прогнозируют эксперты. Ежегодно Украина экспортирует не менее 300 тыс. т (за исключением 2008 года – 241 тыс. т). А вот возобновление действия импортной пошлины в дальнейшем повлияет на формирование цен, считают эксперты.

На данный момент торговые компании предлагают импортную селитру той же ценовой категории, что и украинские производители, что соответствует уровню мировых котировок.

С середины декабря карбамид предлагают за 3540-3780 грн./т с НДС (подорожание к ноябрю на 10%), КАС – 2510-2750 грн./т (на 20%), ИАС – 2900 грн./т (на 20%).

Также на украинском рынке зафиксирован высокий ценовой диапазон на комплексные минеральные удобрения, так как с октября сократились объемы поставок из России, которая поставляет более 80% данного вида продукции. «Это, в свою очередь, позволило ОАО “Сумыхимпром” увеличить производство суперфосфата и нитроаммофоски. Внутренние цены на эти виды удобрений составляют соответственно 1850 и 3850 грн./т (мешок)», - отмечают аналитики.

Днепровский завод предлагает аммофос за 5600 грн./т, импортный обойдется еще дороже – 5800 грн./т (EXW, восточный регион).

Емкость украинского рынка удобрений NPK-группы остается на уровне 500-700 тыс. т, в котором 90-98% составляет импорт.

Что касается хлорида калия (импортного), то цена в 2011 году будет не ниже 4000 грн./т, несмотря на снижение спроса. Эта соль используется как неотъемлемый компонент при производстве NPK-удобрений.

В УАК прогнозируют, что в краткосрочной перспективе удобрения не подешевеют, учитывая высокий уровень мировых котировок и подорожание сырья. Уже с начала года предельная цена газа для промпредприятий возросла на 4,3% (до 2282 грн./тыс. куб. м), а Минтранс Украины принял на рассмотрение предложения поднять тарифы на грузоперевозки.

Несколько сбить цены на химудобрения поможет снижение мирового спроса, но произойдет это, скорее всего, не ранее апреля 2011 года, считают аналитики УАК.

По их словам, исходя из практики прошлого года, неплохим решением было бы подписание соглашения между химиками и аграриями о стабилизации цен на минеральные удобрения, что позволило бы последним прогнозировать свою деятельность.