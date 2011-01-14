Импорт минудобрений вырос на 69%, экспорт - на 10%

Украина в январе-ноябре 2010 года увеличила импорт минеральных удобрений на 69,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 383 млн. 48,1 тыс. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период экспорт минеральных удобрений увеличился на 10% – до 854 млн. 153,5 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Украина сократила экспорт минеральных удобрений, по сравнению с 2008 годом, на 57% – до 857 млн. 847,7 тыс. долл., импорт – на 57,4% – до 257 млн. 345,8 тыс. долл.