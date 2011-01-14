Закон о рынке земель планируется принять в первом квартале 2011 года

Закон о рынке земель планируется принять в Верховной Раде Украины в первом квартале 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Николай КАЛЮЖНЫЙ.

Он напомнил, что, согласно поручению Президента Украины, агентство до конца января должно подготовить законопроект о рынке земель и внести его на рассмотрение Кабинета Министров. Вместе с данным законопроектом Госземагентство должно также провести сопровождение законопроекта о государственном земельном кадастре, чтобы с 1 января 2011 года открыть продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Н.КАЛЮЖНЫЙ сообщил, что законопроект о рынке земель полностью разработан.

«Мы его готовы в понедельник внести в Кабинет Министров Украины, чтобы Кабинет Министров поручил заинтересованным министерствам и ведомствам в трехдневный срок согласовать этот законопроект, внести в Администрацию Президента. Я думаю, что в первом квартале 2011 года этот законопроект будет принят, и таким образом мы откроем рынок земель сельскохозяйственного назначения», – сказал он.

Н.КАЛЮЖНЫЙ добавил, что раздел законопроекта об обращении земель сельскохозяйственного назначения предусматривает предотвращение спекуляций с землей, урегулирование вопросов о том, кто имеет право покупать землю (иностранные граждане не имеют права приобретать сельхозземли), а также устанавливает минимальную стоимость сельскохозяйственных земель.

Законопроект также содержит положение о создании ипотечного аграрного банка, который будет выдавать кредиты сельскохозяйственным компаниям под залог земли.

Н.КАЛЮЖНЫЙ уточнил, что банк будет создан в этом году, но работать начнет с 2012 года.

Как сообщал УНИАН, отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусматривается с принятием законов «О государственном земельном кадастре» и «О рынке земель».