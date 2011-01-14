«Бисквит-Шоколад» увеличил чистый доход на 25,5%

Корпорация «Бисквит-Шоколад», один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции, в 2010 году увеличила чистый доход на 25,5% - до 860,2 млн. грн. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

В целом, за прошлый год предприятия корпорации произвели 64,1 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 8% превысило аналогичный показатель 2009 года. Это также больше плана, который был установлен на уровне 5%-ного прироста производства.

Удельный вес экспорта в общем объеме отгрузок кондитерских изделий в 2010 г. составил 39%.

Президент корпорации Алла КОВАЛЕНКО отметила, что в целом удовлетворена итогами года. Он добавила также, что в конце 2010 года спрос на продукцию корпорации упал со стороны малого бизнеса, что связано с неопределенностью ситуации и нервозностью от введения нового Налогового кодекса.

В этот период, отметила А.КОВАЛЕНКО, объемы производства компенсировались за счет работы на экспортные рынки: на Россию, Среднюю Азию, страны дальнего зарубежья.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» - один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции. Корпорация основана в 2004 году в составе АОЗТ «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика», ООО «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления также входят ОАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка».

В 2009 году предприятия корпорации выпустили 59,5 тыс. т кондитерских изделий, что на 4% больше, чем в 2008 году. В денежном выражении объем производства вырос на 20% и составил 683,4 млн. грн. Объем реализации в 2009 году составил 684,6 млн. грн., а экспорт вырос на 2% и составил 19,2 тыс. т.