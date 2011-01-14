В Винницкой обл. производство шоколадных изделий выросло на 65,5%

Предприятия Винницкой области в январе-декабре 2010 года увеличили производство шоколадных изделий на 65,51%, или 12,613 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 31,867 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Иван МОВЧАН.

По его словам, увеличение производства шоколадных изделий состоялось благодаря расширению ассортимента продукции, которую производят предприятия Винницкой области, а также росту спроса на нее.

В частности, в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем производство шоколадных изделий в области увеличилось на 1,47%, или 0,049 тыс. тонн, – до 3,374 тыс. тонн, а по сравнению с декабрем 2009 года – на 30,88%, или 0,796 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе-ноябре 2010 года производство шоколадных изделий в Винницкой области увеличилось на 70,86%, или 11,817 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 28,493 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями кондитерских изделий в Винницкой области являются Винницкая кондитерская фабрика, которая входит в корпорацию Roshen, и "Винницкая конфетка".