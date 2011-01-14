Закон о госземкадастре будет принят в первом полугодии 2011 года

Закон о государственном земельном кадастре будет принят в Верховной Раде Украины в первом полугодии 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Николай КАЛЮЖНЫЙ.

«Законопроект внесен народными депутатами. Мы договорились с народными депутатами, что мы его вместе доработаем. На замену они зарегистрируют в феврале другой законопроект о земельном кадастре. Закон о государственном земельном кадастре будет принят в первом полугодии этого года, но введен в действие с 1 января 2012 года», – сказал он.

Н.КАЛЮЖНЫЙ сообщил, что автоматизированную систему ведения государственного земельного кадастра планируется запустить также 1 января 2012 года.

Напомним, законопроект «О государственном земельном кадастре» №6090 был внесен в парламент 18 февраля 2010 года народными депутатами Романом ТКАЧЕМ (НУ-НС), Валерием БЕВЗЕНКО (Партия регионов) и Русланом ЛУКЬЯНЧУКОМ (БЮТ).

Как сообщал УНИАН, отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусматривается с принятием законов «О государственном земельном кадастре» и «О рынке земель».