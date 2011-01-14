В этом году планируется продать земли минимум на 3 млрд. грн. – Госземагентство

В Украине в этом году планируется продать земельных участков несельскохозяйственного назначения не менее чем на 3 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Николай КАЛЮЖНЫЙ.

«Я думаю, что мы получим не менее 3 млрд. грн. в этом году от продажи земель несельскохозяйственного назначения», – сказал он.

По словам Н.КАЛЮЖНОГО, в 2010 году из-за отсутствия порядка проведения земельных аукционов в Украине земля практически не продавалась.

«В прошлом году законом о государственном бюджете на 2010 год было поручено Кабинету Министров подготовить порядок продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения на 2010 год. К сожалению, этот порядок был разработан слишком поздно, только в ноябре вступил в силу, поэтому на аукционах практически ничего не было продано из земельных участков, свободных от застройки.

Некоторые области пытались продавать земельные участки самостоятельно, на основании порядков, принятых областными советами, но в большинстве случаев прокуратура опротестовывала эти решения», – пояснил зампредседателя Госземагентства.

Н.КАЛЮЖНЫЙ отметил, что порядок проведения земельных аукционов предусмотрен законопроектом «О рынке земель», который планируется принять в парламенте в первом квартале 2011 года.

«Только раздел «Обращение земель сельскохозяйственного назначения» (в законопроекте о рынке земель – УНИАН) вступит в силу с 1 января 2012 года, но продажа земель несельскохозяйственного назначения и порядок проведения аукционов и конкурсов будут введены в этом году», – уточнил он.