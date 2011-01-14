Глава Киевской ОГА подчеркивает необходимость инвентаризации земель под посевы
Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК подчеркивает необходимость проведения инвентаризации земель, которые можно использовать под посевы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после совещания в Белой Церкви относительно развития агропромышленного комплекса региона.
«Сегодня задача власти - сделать инвентаризацию земли не для того, чтобы отобрать ее, а для того, чтобы знать, как использовать. Если есть земля, она должна обрабатываться, и должны быть планы ее использования», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.
В то же время он заметил, что мэры городов области должны знать, сколько им надо продовольствия для обеспечения населения, чтобы прямо заказывать сельхозпродукцию у производителей.