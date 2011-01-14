Глава Киевской ОГА будет помогать хозяйствам, которые выращивают скот

Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заверяет, что власть региона материально будет помогать крупным и малым хозяйствам, которые занимаются выращиванием скота и увеличивают его поголовье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Белой Церкви.

«Сегодня разговор, как нарастить, дать работу не только крупным сельхозпредприятиям, но и обеспечить ею крестьян, проживающих в селе. Если мы это сделаем, то будет повышено развитие и животноводства, и свиноводства», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК, отметив, что по сравнению с 2009 годом ситуация в животноводстве региона, как и в других отраслях, значительно улучшилась.

В то же время губернатор подчеркнул, что сегодня необходимо принять окончательное решение, каким образом действовать дальше, каким образом реформировать сельское хозяйство.