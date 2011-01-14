Для урегулирования закупочных цен на молоко председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК предлагает создать молочные кооперативы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании в г. Белая Церковь, которое проходила при участии министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА и председателей городских, районных, поселковых и сельских советов относительно развития агропромышленного комплекса региона.

«Мы должны понимать, что каждый самостоятельно не сможет диктовать молокоперерабатывающему предприятию цены на молоко. Для этого необходимо провести работу по созданию молочных кооперативов, в которых уже председатель кооператива будет согласовывать цены на молоко, заключать договоры на его закупку, словом - будет иметь рычаги влияния на руководителей молокозаводов и отстаивать интересы крестьян», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он добавил, что «люди должны иметь постоянный и стабильный доход от произведенного собственными силами молока».

В контексте сказанного губернатор заверил, что областная власть со своей стороны поможет в создании таких кооперативов, в частности в разработке устава, изготовлении других документов, печатей и т.п.