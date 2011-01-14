Присяжнюк предлагает создать молочные кооперативы
Для урегулирования закупочных цен на молоко председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК предлагает создать молочные кооперативы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании в г. Белая Церковь, которое проходила при участии министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА и председателей городских, районных, поселковых и сельских советов относительно развития агропромышленного комплекса региона.
«Мы должны понимать, что каждый самостоятельно не сможет диктовать молокоперерабатывающему предприятию цены на молоко. Для этого необходимо провести работу по созданию молочных кооперативов, в которых уже председатель кооператива будет согласовывать цены на молоко, заключать договоры на его закупку, словом - будет иметь рычаги влияния на руководителей молокозаводов и отстаивать интересы крестьян», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.
При этом он добавил, что «люди должны иметь постоянный и стабильный доход от произведенного собственными силами молока».
В контексте сказанного губернатор заверил, что областная власть со своей стороны поможет в создании таких кооперативов, в частности в разработке устава, изготовлении других документов, печатей и т.п.