Присяжнюк поручил мэрам изыскать участки для продажи сельхозпродукции

Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК поставил задание мэрам городов региона в течение месяца изыскать участки и предоставить возможность сельхозпроизводителям продавать напрямую свою продукцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Белой Церкви.

«Я дал поручение мэрам – в течение месяца должны быть созданы участки, чтобы прямые поставщики, товаропроизводители реализовывали свою продукцию и в городах, и в районах», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Губернатор заверил, что сельскохозяйственные ярмарки, которые стали проводить с начала осени прошлого года в Киеве, в дальнейшем будут проводиться регулярно не только в столице.