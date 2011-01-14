Присяжнюк призывает председателей советов предусмотреть средства на поддержку крестьян

Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК призывает председателей районных советов, сельских и поселковых председателей предусмотреть в местных бюджетах средства в поддержку фермерских хозяйств и личных хозяйств крестьян

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании в Белой Церкви по вопросам развития агропромышленного комплекса региона.

«Я обращаюсь к сельским и поселковым председателям, в первую очередь к председателям районных советов, с просьбой предусмотреть в 2011 году в бюджетах ваших районов средства на поддержку фермерских хозяйств и даже личных хозяйств населения. Разработайте соответствующие программы и предусмотрите средства… Дайте возможность настоящим хозяевам закупить, например, скот у тех хозяев, которые не в состоянии его сегодня содержать», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Вместе с тем, он предложил председателям сельских и поселковых советов акцентировать работу на создании позитивного имиджа развития сельских территорий. «Найдите то преимущество, которое привлечет внимание инвестора, в первую очередь отечественного, к вашей территории», - сказал губернатор.