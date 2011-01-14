Эксперты прогнозируют стабильность или снижение цен на молочные продукты.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Владимир ЛАПА.

«Цена (на молочные продукты – УНИАН) расти не будет, это однозначно», – заверил эксперт. Он отметил, что закупочные цены на молоко уже снизились – максимальными они были во второй половине сентября – первой половине октября, после этого, когда потребительский спрос снизился, переработчики начали снижать закупочные цены на сырое молоко примерно на 15% – до 3-3,9 грн./л.

«В тех случаях, когда переработчики не успели повысить цены, а сейчас снизили закупочные цены на молоко, цена реализации готовой продукции останется неизменной, а там, где цены повысили, у них не будет другого выхода, поскольку платежеспособность потребителей ограничена, они вынуждены будут вместе со снижением цен на сырье снижать цену реализации готовой продукции, чтобы стимулировать сбыт», – сказал В.ЛАПА.

При этом он отметил, что такая тенденция будет сохранятся до лета, после чего начнется сезонное увеличение объемов производства молока и снижение цен на сырье.