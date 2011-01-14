Цена на сахар в Украине будет полностью зависеть от мировой цены – эксперт

Цена на сахар в Украине будет полностью зависеть от мировой цены.

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН высказал генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Владимир ЛАПА.

«В этом году сахара произвели меньше, чем необходимо. Исходя из этого, какие-то объемы – 200-250 тыс. тонн – нужно будет импортировать. Это означает, что шестую часть рынка нужно покрывать за счет импорта, а это существенный фактор влияния», – отметил В.ЛАПА.

«Поэтому внутренние цены уже в феврале, когда пик предложения спадет, будут ориентироваться на цены мирового рынка. И тут фактор риска находится в меньшей мере в Украине, а в большей – на мировом рынке. Мы видим, что мировые цены на сахар ставят рекорды, но другое дело, что в марте выйдет на рынок Бразилия. Очевидно, что мировой рынок до марта будет иметь повышательный тренд. После марта не исключено, что мировые цены просядут. Если будет такой сценарий, то с несколько меньшей амплитудой, но эта ценовая динамика будет повторяться на украинском рынке», – сказал эксперт.

Напомним, по данным ассоциации «Укрцукор», в текущем году производство сахара немного превысило 15 млн. тонн.