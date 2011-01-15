Янукович подписал закон об обеспечении питания в армии и учебных заведениях

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины № 2899-VI "О внесении изменений в раздел XI "Оконечные положения" Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок" относительно непрерывного обеспечения питания личного состава Вооруженных Сил Украины, учеников (студентов) учебных заведений и детей.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 11 января приняла в целом закон Украины "О внесении изменений в разделу ХІ “Оконечные положения” Закона Украины “Об осуществлении государственных закупок” относительно обеспечения бесперебойного питания в вооруженных силах и учебных заведениях.

Законом предусмотрено разрешить в 2011 году заказчикам для непрерывного обеспечения питания личного состава Вооруженных Сил Украины, а также детей и учеников (студентов) учебных заведений, питание которых осуществляется за счет государственных средств, заключать договоры на закупку услуг по питанию с субъектами ведения хозяйства - победителями процедуры закупки в 2009-2010 годах в пределах соответствующих бюджетных назначений со сроком действия до 31 марта 2011 года. Также предусмотрено разрешить войсковым частям, военным учебным заведениям и учреждениям Вооруженных Сил Украины передавать указанным субъектам ведения хозяйства на бесплатной основе и на условиях возвращения в состоянии не хуже, чем на момент передачи, закрепленное за ними движимое и недвижимое имущество, необходимое для организации питания в стационарных и полевых условиях, согласно определенному Министерством обороны Украины перечню.

Министерству обороны Украины с целью погашения задолженности за предоставленные в 2010 году услуги по питанию личного состава Вооруженных Сил Украины поручено проводить расчеты за фактически предоставленные услуги согласно заключенным договорам в пределах соответствующих бюджетных назначений.