«Судносервис» закончил строительство в Каховке комплекса по обработке подсолнечника

ООО «Судносервис» (Николаев) закончило строительство в Каховке (Херсонская обл.) пускового комплекса по хранению и перевалке семян подсолнечника.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Государственном управлении по охране окружающей природной среды в Херсонской области, которое проводит экспертизу соответствия объекта принятым проектным решениям.

Согласно сообщению, завершено строительство ІІ очереди комплекса.

Специалисты Госуправления обследовали два склада для хранения семян подсолнечника, устройство для отгрузки зерна на железнодорожный транспорт и автоотгрузки. Отклонений от проекта не выявлено.

Напомним, в сентябре 2009 года ООО «Судносервис» сдало в эксплуатацию основные сооружения І пускового комплекса: шесть силосов, автовесы, отделения зерноочистки, зерносушилку, административно-бытовой корпус, лабораторию. Указанный комплекс будет осуществлять переработку семян подсолнечника с производительностью до 4 тыс. тонн зерна в сутки. Общая мощность элеватора составляет 90 тыс. тонн.

Указанный комплекс является составной частью проекта по строительству элеватора в Каховке, который ООО «Судносервис» начал реализовывать в 2007 году.

Оборудование для элеватора закуплено у ведущих европейских производителей.

Решение о строительстве элеватора принято с учетом того, что Каховка расположена в центре аграрного региона, где имеется значительная посевная площадь зерновых культур и высокая урожайность, поэтому сырье для планируемого элеватора находится а непосредственной близости и в необходимом количестве. Также наличие железнодорожных путей сообщения и автомобильных дорог, подведенных непосредственно к месту строительства элеватора, полностью решает проблему транспортировки.

Ранее предприятие планировало закончить строительство указанного комплекса до конца 2009 года.

Справка УНИАН. ООО «Судносервис» (Николаев) основано в 1995 году и работает в сфере сельского хозяйства. Предприятие располагает более 2 тыс. га пахотной земли в Каховском районе (Херсонская обл.), на которой выращивает сельхозпродукцию.

Также предприятие владеет полным комплексом сельхозтехники (от плугов и культиваторов до комбайнов и тракторов).

В 2009 году предприятие оформило дополнительно 2 тыс. га сельхозугодий в Ивановском районе Херсонской области.