«САН ИнБев Украина» согласилась на минимальную цену пива при поставке в Беларусь

ПАО «САН ИнБев Украина», один из крупнейших производителей пива, подписала протокол об установлении минимальных цен на солодовое пиво в приложении к соглашению с белорусским государственном концерном пищевой промышленности «Белгоспищепром» об условиях поставок в Республику Беларусь солодового пива.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Мы подписали этот договор на заведомо невыгодных для нас условиях, исключительно для того, чтобы не подвести наших партнеров-дистрибюторов в Беларуси. Переговоры с «Белгоспищепромом» о поставке пива, произведенного нашей компанией, велись с осени 2010 года. Эти переговоры были сложными, учитывая их намерения ввести лицензирование на импорт украинского пива и прекратить его отгрузку из Украины 1 января 2011 года для тех компаний, которые не примут их условий», – прокомментировал директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям ПАО «САН ИнБев Украина» Денис ХРЕНОВ.

В компании напомнили, что о своем намерении ввести лицензирование на импорт украинского пива «Белгоспищепром» сообщил еще в августе 2010 года. Компания «САН ИнБев Украина» заявила тогда, что расценивает такую меру как дискриминационную, если условия лицензирования будут касаться только импорта украинского пива, а не любого импортного пива. Кроме того, лицензирование импорта пива в целом, как любые дополнительные препятствия для доступа импортеров на белорусский рынок, будут свидетельствовать об отсутствии полноценной экономической конкуренции на данном рынке.

В компании подчеркнули, что для «САН ИнБев Украина» важно постоянство в доступе к рынкам, поскольку планирование осуществляется на долгосрочной основе. Рынок Республики Беларусь достаточно важен для компании, так как доля экспорта в Беларусь в общем экспорте компании в 2009 году составила 29,6%. Изменение условий импортирования отразится на экспортной выручке компании и позиции на рынке Беларуси.

Отмечается, что в долгосрочной перспективе новая политика «Белгоспищепрома» может вызвать негативные последствия и для белорусского рынка пива, так как чрезмерная протекция местных производителей в результате приведет к снижению конкурентоспособности их же продукта и в какой-то мере ограничит в выборе белорусского потребителя.

Справка УНИАН. ПАО «САН ИнБев Украина» – один из крупнейших производителей пива, входит в пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev.

ПАО «САН ИнБев Украина» объединяет Черниговское, Харьковское и Николаевское отделения компании. Портфель пивных брендов состоит из международных ТМ: Stella Artois, Beck’s, Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau, а также национальных: «Чернігівське», «Рогань» и «Янтар».