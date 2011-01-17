Сахарные заводы Украины завершили переработку сахарной свеклы
13:05, 17 января 2011Агро
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Сахарные заводы Украины завершили переработку сахарной свеклы и производство свекловичного сахара.
Об этом УНИАН сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) «Укрцукор».
По данным ассоциации, в текущем сезоне сахарные заводы произвели 1 млн. 545 тыс. тонн сахара из свеклы урожая 2010 года, что на 22% выше показателя прошлого сезона (1,267 млн. тонн).
В текущем сезоне на сахарные заводы поступило 13,366 млн. тонн сахарной свеклы (в зачетном весе), из которых переработано 13,027 млн. тонн.
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