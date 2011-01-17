Horizon Capital и Hartwall Capital приобрели долю производителя ТМ «Инкерман»

Horizon Capital, частный региональный фонд прямых инвестиций, и Hartwall Capital (Финляндия) объявили о приобретении доли в холдинге, производящем вина ТМ «Инкерман».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда.

Сообщается, что в украинской винодельческой отрасли создан прецедент одновременного привлечения как стратегического, так и финансового инвесторов для развития сектора производства вина.

Согласно сообщению, на сегодня ТМ «Инкерман» является стабильным лидером продаж в Украине. В сочетании с перспективностью виноделия как отрасли и высокой рентабельностью бизнеса данное направление заинтересовало крупнейших инвесторов, которые инвестируют в Украину и зарубежье.

Управляющий директор холдинговой компании Андрей СТРЕЛЕЦ отметил, что для холдинга это идеальный инвестор. «Мы видим значительный потенциал в этой сделке. Наши новые партнеры принесут ресурсы, западные технологии и лучшие практики бизнеса, что будет способствовать укреплению позиций ТМ «Инкерман» как на отечественном рынке виноделия, так и на зарубежных рынках. В результате более чем 2-летних совместных работ по анализу, исследованию конъюнктуры был выбран оптимальный инвестор, который в полной мере разделяет миссию и цели холдинга – возродить и приумножить вековые традиции и славу отечественного виноделия. У инвесторов уже есть положительный опыт развития отрасли, сохраняя концепцию и особенности местных брендов», – отметил А.СТРЕЛЕЦ.

Отмечается, что для Horizon Capital это уже седьмая инвестиция фонда Emerging Europe Growth Fund II (EEGF II), который был создан в 2008 году.

Учредитель и главный исполнительный директор компании Horizon Capital Наталья ЯРЕСЬКО отметила, что это приобретение является хорошим дополнением к существующему портфелю EEGF II, который теперь включает ТМ «Инкерман» и компанию «Витмарк» в Украине, а также группу винзаводов Bostavan в Молдове. «Компании, производящие продукцию под ТМ «Инкерман», показали отличные результаты на внутреннем и внешних рынках в развитии этого флагманского бренда. Тем не менее, мы все согласны с тем, что существует еще достаточно возможностей для укрепления ТМ «Инкерман» и увеличения ее доли на рынке с учетом роста уровня потребления вина в Украине и ближнем зарубежье. Сделка позволит брэнду «Инкерман» в дальнейшем расширяться на рынке за счет синергии знаний украинских виноделов и опыта продаж и маркетинга семьи Hartwall, а Horizon Capital поделится опытом развития и ведения успешного бизнеса», – отметила Н.ЯРЕСЬКО.

Отмечается, что, учитывая значимость такой стратегической инвестиции в винную отрасль Украины, сделка может стать поворотным пунктом не только для ее непосредственных участников, но и для украинского виноделия в целом.

«Наша цель - построение лидера рынка на основе сильных локальных брендов. Мы уверены, что сможем, опираясь на репутацию украинских партнеров и традиции крымского виноделия создать вина, достойные лучших мировых образцов. Приоритетами остаются развитие сырьевой базы, улучшение виноградников и методов виноделия при сохранении уникальных украинских традиций. Мы сделаем все возможное, чтобы поднять виноделие на высший уровень», – сообщили представители Hartwall Capital Виктор ХАРТВОЛ и Микаель ТЕРМАН.

Справка УНИАН. Компания напитков Оу Hartwall Аb была основана в 1836 году, когда Виктор ХАРТВОЛ основал первый завод минеральной воды в Хельсинки (Финляндия). Oy Hartwall Ab построили пятнадцатый крупнейший пивоваренный холдинг в мире по объему – через Baltic Beverages Holding (BBH), 50/50 совместное предприятие с Carlsberg Breweries. BBH быстро завоевал лидерство на рынке России и стран Балтии и второе место в Украине (среди прочих такие бренды, как «Славутич» и «Львовская Пивоварня»). Oy Hartwall Ab позже была продана компании Scottish & Newcastle, которая позднее была приобретена Carlsberg и Heineken. С 2008 года семья Hartwall продолжает свою предпринимательскую деятельность в форме семейной инвестиционной компании Hartwall Capital. Инвестиции Hartwall Capital строятся на принципах долгосрочного владения и активного участия.

Horizon Capital является частным фондом прямых инвестиций, который специализируется на инвестициях в компании со средней капитализацией и большим потенциалом роста и прибыльности в Украине, Беларуси и Молдове. В настоящее время Horizon Capital управляет тремя фондами: Emerging Europe Growth Fund II (EEGF II), Emerging Europe Growth Fund (EEGF) и Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) с более чем 600 млн. долл. под управлением.