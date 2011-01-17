Предприятия Винницкой обл. увеличили производство джемов, желе, фруктовых паст на 22%

В январе-декабре 2010 года предприятия Винницкой области, по сравнению с январем-декабрем 2009 г., увеличили производство джемов, желе, фруктовых паст на - 22%, сократили производство консервированных овощей и фруктов – на 41%

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

В частности, в январе-декабре 2010 года предприятия Винницкой области произвели 26,004 тыс. тонн джемов, желе и фруктовых паст.

В январе-декабре 2010 года предприятия Винницкой области произвели 2,210 тыс. тонн консервированных овощей и фруктов, что на 40,85% или на 1,526 тыс. тонн меньше, чем в январе-декабре 2009 года.

В целом в Винницкой области 6 предприятий занимаются производством джемов, желе, фруктовых паст, а также консервированием овощей и фруктов.