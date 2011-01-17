Прокуратура подала иск о взыскании с рыбколхоза 1,3 млн. грн. налогов
17:24, 17 января 2011Агро
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Прокуратура Керчи предъявила иск в суд о взыскании с рыболовецкого колхоза 1,3 млн. грн. подоходного налога, задолженность по выплате которого образовалась на предприятии за последние три года.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.
«Прокуратура добивается взыскания с керченского предприятия налогового долга в размере 1,3 млн. грн.», - говорится в пресс-релизе.
Задолженность была выявлена в ходе проведенной в конце 2010 года проверки.
В настоящее время ведется следствие.
Как сообщал УНИАН, надзорное ведомство Керчи в октябре прошлого года возбудило уголовное дело по факту невыплаты 2,5 млн. грн. заработной платы работникам рыбколхоза в 2010 году.
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