Кировоградские хлебопекари намерены поднять цены на 7-13%

Крупнейшие хлебопекарные производители Кировограда готовятся поднять цены на свою продукцию на 7-13% с 21 января этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на аппаратном совещании в Кировоградской областной администрации сообщил начальник Госинспекции по контролю цен в области Игорь ФУРМАНОВ.

По его словам, подорожание коснется также социальных сортов хлеба.

Он отметил, что предприятия ОАО «Кировоградский хлебозавод» и «Паляниця» подали аргументированные документы в инспекцию. Главной причиной роста цен являются повышение стоимости муки, энергоносителей и увеличение минимальной заработной платы.

И.ФУРМАНОВ сообщил, что повышение цен на хлеб в этот период происходит ежегодно в связи с окончанием действия постановления Кабинета министров о реализации хлебопекарням муки из Аграрного фонда по льготным ценам.

Напомним, ранее Государственная инспекция по контролю цен сообщала, что с 30 декабря 2010 г. по 10 января 2011 г. на предприятиях торговли области произошло увеличение средних розничных цен на муку пшеничную высшего сорта, крупу гречневую, сметану, творог, яйца куриные, сахар, соль. Стабильными оставались цены на хлеб, макаронные изделия, говядину и свинину.

На рынках области зафиксировано повышение средних цен на курятину, сметану, молоко разливное, яйца куриные, крупу гречневую. В частности, сметана подорожала на 1,8%, гречка и яйца - на 2%.

Не изменились цены на говядину, свинину, сало, макаронные изделия, рис, сахар.