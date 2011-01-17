«Бисквит-Шоколад» увеличил экспорт на 30%

Корпорация «Бисквит-Шоколад», один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции, в 2010 году увеличила объем экспорта кондитерских изделий по сравнению с 2009 годом на 30% - до почти 25 тыс. тонн, что составляет 39% от общего объема реализованной продукции (в 2009 году – 32%).

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, в денежном выражении объем экспорта вырос почти в полтора раза.

Отмечается, что продукция реализовывалась в 21 страну мира, а наибольший прирост продаж пришелся на Россию, Узбекистан, Кыргызстан, Молдову и Монголию.

Президент корпорации Алла КОВАЛЕНКО отметила, что экспортные отгрузки в прошлом году помогли компании компенсировать дефицит спроса на внутреннем рынке, возникшего во втором полугодии после того, как кондитеры были вынуждены поднять отпускные цены на свою продукцию в ответ на резкое подорожание сырья, ресурсов и материалов.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад», один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции, основана в 2004 году в составе АОЗТ «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика», ООО «Торговый дом «Престиж».

В сферу ее управления также входят ОАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка».

В 2010 году предприятия корпорации выпустили 64,1 тыс. т кондитерских изделий, что на 8% больше, чем в 2009 году. В денежном выражении объем производства вырос на 25% и составил 860,2 млн. грн.