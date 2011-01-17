Рентабельность картофелеводства в Украине достигает 50%

В течение последних четырех месяцев средние цены реализации картофеля в Украине остаются на достаточно высоком уровне. Если учесть рост средней стоимости реализации картофеля на 65% в 2010 году, по сравнению с 2009 г., то, по оценкам экспертов Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), рентабельность картофелеводства в 2010 году может достигнуть 50% и уступать лишь традиционному лидеру – подсолнечнику. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УКАБ.

Отмечается, что такая конъюнктура рынка картофеля является весьма привлекательной для товаропроизводителей и послужит предпосылкой к росту производства картофеля в новом сезоне. Как утверждает эксперт по аграрным рынкам УКАБ Тарас ВЫСОЦКИЙ, прежде всего это должно заинтересовать коммерческие сельскохозяйственные предприятия, поскольку личные крестьянские хозяйства, производящие 97-98% картофеля, достаточно пассивно реагируют на рыночные колебания. «В данной ситуации рост рентабельности будет значительным стимулом для сельхозпредприятий к расширению производства», - отмечает эксперт УКАБ.

В то же время отмечается, что на фоне высоких цен существует риск для производителей со стороны импорта картофеля, который по итогам 2010 года стал рекордным за последние четыре года и достиг почти 20 тыс. тонн. Немного снижала давление импортеров более привлекательная ценовая ситуация в соседней Российской Федерации, в которую в 2010 году Украина экспортировала более 6 тыс. тонн картофеля. Не исключено, что в новом сезоне рынок России будет оставаться наиболее интересным для производителей и экспортеров картофеля.