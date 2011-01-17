Липниковский спиртзавод освоил новую технологию производства спирта

Липниковский спиртовой завод, расположенный в Лугинском районе Житомирской области, освоил новую технологию производства спирта из влажной кукурузы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в дирекции предприятия.

Для этого предприятие закупило за собственные средства новые дробилки, насосы, а также машину для автоматического наполнения мешков кукурузой на общую сумму более 100 тыс. грн.

По словам главного инженера ДП "Липниковский спиртовой завод" Бориса КРАВЦА, новая технология производства спирта более выгодна в связи с дешевизной влажной кукурузы по сравнению с сухой.

Кроме того, влажное кукурузное сырье предприятие может приобретать непосредственно у производителя, что также уменьшит затраты на производство спирта.

Для освоения новой технологии завод закупил весь урожай кукурузы в соседнем Олевском районе, также сэкономив на транспорте и топливе.

1200 тонн закупленного влажного сырья расфасовали в спецмешки (один способен вместить около 200 тонн) и используют для производства спирта по новой технологии.

Освоив новую технологию, предприятие сохранило и прежнюю - производство спирта из сухой кукурузы, ржи и пшеницы, отметили на заводе.

В сутки на предприятии в целом производят 2 тыс. декалитров спирта, а с введением новой технологии эти объемы возрастут в 1,5 раза.

Справка УНИАН. На ДП "Липниковский спиртовой завод" работает 144 человека. Предприятие специализируется на производстве спирта.