В Украине производство азотных удобрений выросло на 5,4%

Предприятия химической промышленности Украины в 2010 году увеличили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 5,4%, по сравнению с 2009 годом, – до 2 млн. 286 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2010 г. производство азотных удобрений в Украине увеличилось на 28,6% по сравнению с ноябрем и на 10,2% по сравнению с декабрем 2009 года – до 242 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году предприятия химической промышленности Украины сократили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 19,4%, по сравнению с 2008 годом, – до 2,170 млн. тонн.