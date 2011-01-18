Военная прокуратура усилит контроль за качеством питания военнослужащих

Военная прокуратура Центрального региона Украины усилит контроль за качеством питания военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил военный прокурор ЦРУ Николай ГОЛОМША.

По его словам, принять подобные меры контролирующий орган вынужден из-за того, что в конце года зафиксирован ряд фактов об обеспечении солдат срочной службы некачественными продуктами питания и в связи с пищевыми отравлениями военнослужащих, в частности в Харькове и Белой Церкви Киевской области.

«Учитывая это, в этом году будет больше внимания уделено прокуратурой Центрального региона здоровью военнослужащих, в частности, качеству их питания, поскольку, как правило, мы реагируем по последствиям. Поэтому мы поставили целью исследовать причины таких происшествий», - сказал Н.ГОЛОМША.

Также он заметил, что в этом году органы военной прокуратуры ЦРУ будут уделять повышенное внимание выполнению обязанностей военнослужащих и лиц, которые отвечают за призыв на воинскую службу.

При этом он объяснил, что на протяжении прошлого года прокурорами было привлечено к ответственности 7 военнослужащих, которые за денежное вознаграждение способствовали уклонению от призыва на срочную службу, а также 4 должностных лица военных комиссариатов.

В то же время, он заметил, что также в этом году военные прокуроры усилят контроль за соблюдением законодательства в сфере использования земельных участков и имущества, которое принадлежит Министерству обороны.

«Мы видим, как к военным объектам присосались всевозможные коммерческие структуры. Из-за этого дано распоряжение проверить заключенные договоры и проверить соблюдение бюджетного законодательства за использованием средств, которых катастрофически не хватает военным. Кроме того, мы видим неединичные факты нецелевого использования бюджетных средств, в том числе не без вмешательства военных должностных лиц», - сказал он.