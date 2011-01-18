Аргентинские фермеры приостановили продажу зерновых, протестуя против ограничения экспорта

Аргентинские фермеры в понедельник, 18 января, приостановили продажу пшеницы, сои и кукурузы в знак протеста против политики правительства, направленной на ограничение экспорта.

Акция протеста, как говорят фермеры, продлится семь дней. Фермеры утверждают, что ограничения на вывоз пшеницы приводят к искусственному занижению цен на внутреннем рынке, а также не дают аграриям воспользоваться растущим спросом на мировом рынке.

Правительство объясняет экспортные пошлины стремлением обезопасить внутреннего потребителя от роста мировых цен на пшеницу, передает BBC.