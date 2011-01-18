ОАО «Вапнярский молокозавод» реорганизуют в Общество с дополнительной ответственностью

Акционеры «Вапнярского молокозавода» планируют реорганизовать предприятие путем преобразования его из Открытого акционерного общества в Общество с дополнительной ответственностью.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, будет создана комиссия по прекращению деятельности ОАО «Вапнярский молокозавод», а также утверждены план и условия преобразования.

Планируется утвердить оценку и условия выкупа акций у акционеров, не голосовавших за принятие решения о прекращении деятельности ОАО «Вапнярский молокозавод», и утвердить порядок и условия обмена акций на доли.

Все соответствующие решения акционеры примут 31 января 2011 г. на внеочередном общем собрании.

Как сообщал УНИАН, Вапнярский молокозавод планирует выкупить 100% своих акций у акционеров.

Справка УНИАН. Вапнярский молокозавод был создан в 1926 году (с. Вапнярка, Томашпольский район, Винницкая обл.). Завод занимается переработкой молока и производством твердых сыров и входит в состав торгово-производственного холдинга «Терра Фуд».

24,43% акций ОАО "Вапнярский молокозавод" владеет София ВОЙТОВИЧ (член Наблюдательного совета), 24,35% - Тарас ВОЙТОВИЧ (глава Ревизионной комиссии), 24,02% - Станислав ВОЙТОВИЧ (председатель Наблюдательного совета) и 23,02% - Наталия ВОЙТОВИЧ.

«Терра Фуд» - один из крупнейших в Украине производственно-торговых холдингов, который включает три направления бизнеса: молочный, мясной и агропромышленный. В состав холдинга входят восемь предприятий молочного направления - Белоцерковский молочный комбинат, Тульчинский маслосырзавод, Решетиловский маслосырзавод, Крыжопольский сырзавод, Вапнярский молокозавод, Могилев-Подольский молокозавод, Новоодесский маслосырзавод, Корнинский сырзавод.

Доля предприятий холдинга «Терра Фуд» на рынке спредов на сегодняшний день составляет 35,7%, на рынке твердых сыров – 10%. Мясное направление холдинга представлено Тульчинским мясокомбинатом, агропромышленное - агрокомплексом «Зелена долина», объединяющим 15 агропредприятий.