Artemovsk Winery увеличил производство игристых вин на 18% – до 16 млн. бутылок

Artemovsk Winery по итогам 2010 года увеличил производство игристых вин на 18,4% по сравнению с предыдущим годом – до 16 млн. 28,4 тыс. бутылок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что такие результаты удалось достичь благодаря реализации комплексной долгосрочной программы развития и модернизации предприятия, которая была внедрена в 2006 году и реализуется и сегодня. Программа модернизации включает в себя реконструкцию и поэтапное переоснащение цехов и производственных помещений, установку нового оборудования ведущих европейских производителей, внедрение новых методов и инновационных решений в классическом производстве.

Справка УНИАН. Артемовский завод шампанских вин Artemovsk Winery производит игристые вина исключительно традиционным бутылочным способом. На территории Украины представляет торговые марки Krimаrt, «Артемовское», «Крым». Экспортные поставки игристого от Артемовского завода шампанских вин охватывают более двадцати стран мира.