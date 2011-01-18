Кукуруза остается наиболее прибыльной среди зерновых культур – УКАБ

По оценкам экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в 2010 году доходность производства кукурузы на зерно в среднем по отрасли составила около 30%, заняв первое место по рентабельности по сравнению с традиционными зерновыми культурами: пшеницей, ячменем и рожью.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба УКАБ.

Как поясняют в клубе аграрного бизнеса, высокая доходность культуры обусловлена ростом ее цены в 2010 году более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом, что смогло перекрыть потери урожайности зерна в следствии жаркого лета.

Как отмечает эксперт аграрных рынков УКАБ Роман СЛАСТЕН, нынешняя конъюнктура рынка кукурузы является весьма привлекательной для производителей и может стать решающим фактором увеличения производства в 2011 году. По словам Р.СЛАСТЕНА, цена на кукурузу на мировых рынках продолжает расти, а это является хорошим стимулом для расширения площадей под этой культурой в новом сезоне.

Довольно неплохие перспективы ожидаются и для производителей рапса, ведь цена на него также продолжает расти, и в среднем в Украине уже достигла 4200 грн./т на условиях EXW. Учитывая уменьшение площадей озимого рапса в Украине под урожай 2011 года на 24% по сравнению с предыдущим годом, производители могут рассчитывать на высокую цену рапса нового урожая.

Однако существуют и некоторые препятствия для производителей рапса и кукурузы в этом году. В частности, требование по сертификации рапса при экспорте в Европу может стать причиной вытеснения украинских семян этой масличной культуры на другие менее привлекательные рынки.