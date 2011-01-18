В Харьковской области производство с/х продукции сократилось на 13%

В Харьковской области объем производства валовой продукции сельского хозяйства за 2010 год сократился на 12,9% по сравнению с 2009 годом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управление статистики в Харьковской области.

Согласно сообщению, в сельскохозяйственных предприятиях области объем производства сельхозпродукции сократился на 14%, в хозяйствах населения – на 12%.

За 2010 год производство мяса всех видов (в живой массе) увеличилось на 1,7% – до 119,6 тыс. тонн. Производство яиц от птиц всех видов увеличилось на 9,7% – до 1079,8 млн. штук. При этом производство молока всех видов в регионе за отчетный период сократилось на 2,9% и составило 467,6 тыс. тонн.