Кабмин утвердил порядок аккумулирования с/х предприятиями НДС на спецсчетах в банках

Кабинет Министров Украины утвердил порядок аккумулирования сельскохозяйственными предприятиями сумм налога на добавленную стоимость на специальных счетах, открытых в банках.

Соответствующее постановление № 11 от 12 января в 2011 года опубликовано на сайте правительства.

Порядок определяет механизм аккумулирования сумм налога на добавленную стоимость на специальных счетах, открытых в банках, которые не подлежат уплате в бюджет и начисляются сельскохозяйственными предприятиями — субъектами специального режима налогообложения деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства и рыболовства на стоимость поставленных ими сельскохозяйственных товаров (услуг).

Согласно документу, сельскохозяйственное предприятие в случае избрания специального режима налогообложения открывает на протяжении одного отчетного (налогового) периода специальный счет (текущий счет со специальным режимом использования) в порядке, определенном Национальным банком, при условии представления засвидетельствованной органом Государственной налоговой службы копии свидетельства о регистрации сельскохозяйственного предприятия как субъекта специального режима налогообложения.

Сумма налога на добавленную стоимость, которая аккумулируется на специальном счете, не подлежит изъятию в государственный бюджет и используется сельскохозяйственным предприятием в соответствии с пунктом 209.2 статьи 209 Налогового кодекса, а, начиная с 1 января 2018 года, перечисляется на текущий счет сельскохозяйственного предприятия.

В случае нецелевого использования суммы налога на добавленную стоимость сельскохозяйственное предприятие несет ответственность в соответствии с законодательством.