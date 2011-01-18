Кабмин утвердил квоты для фармпредприятий на получение этилового спирта
Кабинет Министров Украины утвердил ежегодные квоты на отгрузку фармацевтическим предприятиям спирта этилового, который используется для производства лекарственных средств (в том числе компонентов крови и изготовленных из них препаратов), кроме лекарственных средств в виде бальзамов и эликсиров, по ставке акцизного налога в размере 0 грн. за 1 литр 100-процентного этилового спирта.
Соответствующее постановление № 19 от 5 января 2011 года «Вопрос использования спирта этилового для производства лекарственных средств» опубликовано на сайте правительства.
Постановление предусматривает, что к лекарственным средствам, для производства которых используется спирт этиловый, принадлежат лекарственные средства, включенные в Государственный реестр лекарственных средств, кроме лекарственных средств, имеющих международное непатентованное название «Этанол».
В перечень предприятий, которые получат этиловый спирт для производства лекарственных средств, вошли 62 субъекта, среди которых: ОАО «Галичфарм», квота – 79,316 тыс. дал; ОАО «Лубныфарм» – 20,050 тыс. дал; ОАО «Химфармзавод «Красная звезда» («Червона зирка») – 24,257 тыс. дал; ОАО «Фармак» – 98,807 тыс. дал; ОАО «Фитофарм» – 40 тыс. дал; дочернее предприятие «Агрофирма «Ян» частного предприятия «Ян» – 38 тыс. дал; ЗАО «Фармацевтическая фабрика «Виола» – 39,440 тыс. дал и другие.