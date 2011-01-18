"Астарта-Киев" намерена приобрести сахарный завод в Хмельницкой области

В Хмельницкой области агропромхолдинг "Астарта-Киев" в этом году намерен приобрести Волочиский сахарный завод.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Хмельницкой ОГА по вопросам АПК Владимир ГАЛИЩУК.

"Практически завершается процедура приобретения Волочиского сахарного завода. Кстати, в его реконструкцию "Астарта-Киев" вложила не менее 100 млн. грн. инвестиций", - сказал он.

Представитель ОГА отметил, что упомянутый сахарный завод запустится и будет работать в сезоне сахароварении этого года.

В.ГАЛИЩУК он отметил, что агропромхолдинг также намерен увеличить земельный банк в Хмельницкой области.

Справка УНИАН. "Астарта-Киев" в Хмельницкой области владеет более 30 тыс. га земли и имеет Наркевицкий сахарный завод.