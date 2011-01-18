В Херсонской обл. производство мясопродукции сократилось на 19%, колбас – выросло на 21%

В Херсонской области по итогам 2010 года производство мясной продукции сократилось на 19,3% по сравнению с 2009 годом, а выпуск колбас – увеличился на 21%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, всего за прошлый год было произведено 2,74 тыс. тонн мяса и 0,173 тыс. тонн колбас.

При этом в декабре 2010 года производство мяса выросло на 29% по сравнению с декабрем 2009 года, а по сравнению с ноябрем 2010 года – сократилось на 6,8%, до 0,33 тыс. тонн.

Производство колбас декабре 2010 года к декабрю 2009 года выросло на 54,5%, а к ноябрю 2010 года – на 54,5%, до 17 тонн.