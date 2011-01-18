В Херсонской обл. производство консервированных овощей сократилось на 57,5%

В Херсонской области производство консервированных овощей в 2010 году сократилось в целом на 57,5% по сравнению с 2009 годом – до 17,2 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, в частности, производство консервированных овощей в прошлом году сократилось на 44,3%, до 15,05 тыс. тонн, а консервированных овощей, фруктов, орехов, грибов с добавлением уксуса – на 70,6%, до 2,15 тыс. тонн.

В декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года производство консервированных овощей выросло на 23,4%, а по сравнению с ноябрем 2010 года – сократилось на 74%.

Производство консервированных овощей, фруктов, орехов, грибов с добавлением уксуса в декабре 2010 года к декабрю 2009 года выросло на 23,9%, а к ноябрю 2010 года – сократилось на 24,7%.

Всего в декабре 2010 года предприятия области произвели 0,34 тыс. тонн консервированных овощей и 0,17 тыс. тонн консервированных овощей, фруктов, орехов и грибов с добавлением уксуса.