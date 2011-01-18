Урожай зерна в 2010 году составил 39,2 млн. тонн – предварительные данные

В Украине хозяйствами всех категорий в 2010 году получено 39,2 млн. тонн зерна в весе после доработки, из них зерна продовольственных культур – 17,7 млн. тонн (45%), фуражных зерновых – 21,5 млн. тонн (55%).

Такие предварительные данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с 2009 годом производство зерна уменьшилось на 14,8%, что обусловлено как сокращением площади сбора на 5,8%, или 894,1 тыс. га, так и снижением урожайности зерновых культур на 9,7%, или 2,9 ц/га.

В 2010 году урожай кукурузы на зерно увеличился на 13,7% – до 11,9 млн. тонн, риса – на 3,5%, до 147,9 тыс. тонн, что обусловлено расширениям посевов этих культур.

За счет как уменьшения площадей сбора, так и снижения урожайности производство всех других культур зерновой группы по сравнению с 2009 годом снизилось: ржи – на 51,3%, овса – на 37,3%, гречихи – на 29,1%, ячменя – на 28,3%, пшеницы – на 19,4%, проса – на 15,9% (из-за уменьшения собранной площади).

Производство подсолнечника увеличилось по сравнению с 2009 годом на 6,4% и составило 6,8 млн. тонн (в весе после доработки), что обусловлено увеличением площади сбора на 7,9%, или 332,6 тыс. га.

Производство рапса уменьшилось по сравнению с 2009 годом на 21,5% и составило 1,5 млн. тонн, что обусловлено как сокращением площади сбора на 14,9%, или 151,1 тыс. га, так и снижением урожайности на 8,1%, или 1,5 ц/га.

Валовой сбор сахарной свеклы (фабричной) по сравнению с 2009 годом увеличился на 36% исключительно за счет расширения собранных площадей на 53,9% при средней урожайности 278,3 ц/га (в 2009 г. – 314,9 ц/га) и составил 13,7 млн. тонн.

Отмечается, что в Украине под урожай 2010 года сельскохозяйственные культуры были посеяны на площади 26,9 млн. га, в том числе сельскохозяйственными предприятиями – на 19 млн. га (70,6%), хозяйствами населения – на 7,9 млн. га (29,4%). По сравнению с 2009 годом общая посевная площадь уменьшилась на 0,2%, или 43,7 тыс. га.

В хозяйствах всех категорий производство картофеля (18,7 млн. тонн) уменьшилось против 2009 года на 4,9%, овощей (8,1 млн. тонн) – на 2,6%, что обусловлено снижением урожайности этих культур соответственно на 4,9% и 5%.

Объемы производства плодово-ягодной продукции выросли на 7,8%, винограда – сократились на 13% и составили соответственно 1,7 млн. тонн и 407,9 тыс. тонн.

Хозяйствами населения в 2010 году выращено 97% общего урожая картофеля, 88% овощей, 84% плодов и ягод, 24% зерна, 18% подсолнечника, 8% сахарной свеклы (фабричной).