В Украине производство хлебобулочных изделий снизилось до 1,7 млн. тонн

В Украине в январе-декабре 2010 года объемы производства хлебобулочных изделий составили 1 млн. 725 тыс. тонн, что на 1,6% меньше, чем в 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в декабре было произведено 153 тыс. тонн хлебобулочных изделий, что на 5% больше ноября 2010 года и на 3% больше декабря 2009 года.