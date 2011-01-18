В Украине производство кисломолочных продуктов сократилось на 2,6% – до 477 тыс. тонн

В Украине в январе-декабре 2010 года производство кисломолочных продуктов сократилось на 2,6% по сравнению с 2009 годом – до 477 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2010 года производство кисломолочных продуктов в Украине составило 34,6 тыс. тонн, что на 7,9% меньше, чем в ноябре 2010 года, и на 4,6% меньше, чем в декабре 2009 года.