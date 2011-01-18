Производство сахара в Украине в 2010 году выросло на 21,5%

В Украине по итогам 2010 года производство сахара белого кристаллического свекловичного выросло на 21,5% по сравнению с 2009 годом – до 1,545 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в декабре 2010 года в стране было произведено 72,6 тыс. тонн сахара, что в 6 раз меньше, чем в ноябре 2010 года, и на 2,3% меньше, чем в декабре 2009 года.