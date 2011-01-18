В Украине производство шоколада выросло, кондитерских изделий – снизилось

В Украине в январе-декабре 2010 года производство шоколада и продуктов, содержащих какао, выросло на 6,2% по сравнению с 2009 годом и составило 349 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В декабре 2010 года производство шоколада составило 40,3 тыс. тонн, что на 6,5% больше, чем в ноябре 2010 года, и на 8,1% больше, чем в декабре 2009 года.

Производство кондитерских изделий из сахара, включая белый шоколад, в январе-декабре 2010 года снизилось на 5,6% по сравнению с 2009 годом – до 249 тыс. тонн.

В декабре 2010 года производство кондитерских изделий составило 21,1 тыс. тонн, что на 2,2% меньше, чем в ноябре 2010 года, и на 1,8% меньше, чем в декабре 2009 года.