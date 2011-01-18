В Украине производство колбас в 2010 году выросло на 2,8%

В Украине производство колбасных изделий по итогам января-декабря 2010 года составило 270 тыс. тонн, что на 2,8% выше показателя за 2009 год.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2010 года в стране было произведено 24,3 тыс. тонн колбас, что на 7,8% больше, чем в ноябре 2010 года, и на 1,8% больше, чем в декабре 2009 года.