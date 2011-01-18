В Украине производство молока в 2010 году выросло на 6,8%

В Украине по итогам 2010 года производство жидкого обработанного молока выросло на 6,8% по сравнению с 2009 годом – до 812 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2010 года было произведено 63,9 тыс. тонн молока, что на 3,8% меньше, чем в ноябре 2010 года, и на 7,4% больше, чем в декабре 2009 года.