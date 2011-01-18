В Украине производство жирных сыров сократилось на 6,3%

В Украине производство жирных сыров по итогам 2010 года составило 213 тыс. тонн, что на 6,3% меньше, чем в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2010 года производство жирных сыров в Украине составило 13,3 тыс. тонн, что на 12,7% меньше, чем в ноябре 2010 года, и на 5,7% меньше, чем в декабре 2009 года.