В Украине производство сливочного масла выросло на 5,7%

В Украине по итогам 2010 года произведено 79,2 тыс. тонн сливочного масла, что на 5,7% больше, чем в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2010 года было произведено 4,3 тыс. тонн сливочного масла, что на 19,5% меньше показателя за ноябрь 2010 года и на 14,3% больше, чем за декабрь 2009 года.